Более половины жителей Николаева негативно оценивают работу городской власти, - опрос

Более половины жителей города Николаева негативно оценивают деятельность местных властей.

Об этом свидетельствуют данные ОО «Центра аналитических исследований».

Так, 58% николаевцев ответили, что негативно оценивают деятельность местных властей Николаева, в то же время только 8,6% жителей города ответили, что положительно оценивают деятельность местных властей. Еще 30,6% опрошенных ответили, что нормально оценивают деятельность местной власти, а 2,8% затруднились ответить на данный вопрос. Стоит отметить, что по сравнению с октябрем 2018 года, уровень негативной оценки деятельности местной власти вырос с 46,3% до 58%.

В то же время 32,3% николаевцев ответили, что им комфортно живется в городе, еще 26,2% опрошенных сообщили, что им не комфотно проживать в Николаеве. Также 40,7 николаевцев ответили, что оценивают комфортность города «50/50». Если сравнивать с результатами опроса за октябрь 2018 года то количество николаевцев, которые ответили что им комфортно проживать в городе, уменьшилось с 38,7% до 32,3%.

Справка: Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9. Данное социологическое исследование проводилось с 1 по 15 июня по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований» жители Николаева считают, что главными проблемами города являются плохое состояние дорог, загрязненность города и бездомные животные. Также согласно данным этого же исследования в Николаеве всего две политсилы набирают больше 5% голосов горожан – наивысший рейтинг у «Слуги народа».Также более 85% жителей Николаева поддерживают роспускВерховной Рады.