Большинство украинцев никогда не читало Конституцию – треть ознакомилась с отдельными её разделами

Почти половина населения (47%) Украины вообще не читала Конституцию, и лишь треть (32%) читали отдельные её разделы. Такие данные озвучил «Центр Разумкова», а опрос проведен совместно с фондом «Демократические инициативы».

Об этом сообщается на сайте фонда «Демократические инициативы».

Опрос был проведен с 13 по 20 июня 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Всего в Украине остается достаточно низкая осведомленность граждан с содержанием Основного Закона страны - Конституции. Почти половина населения (47%) вообще не читала ее текст, а около трети (32%) читали только отдельные ее подразделения. Фактически такие же данные были и в 2015 году: 50% населения Конституцию не читали, а 33% граждан читали отдельные подразделения. Со всеми разделами знакомы лишь 11% населения (в 2015 году - 12%). Из тех, кто с содержанием Конституции знакомился, половина (как и в 2015 году) делала это для того, чтобы знать свои права.

Почти половина опрошенных (46%) знает, что, согласно Конституции, носителем суверенитета и источником власти в стране является народ Украины, тогда как 34% считают, что таким субъектом является Президент, 8% затруднились ответить на этот вопрос.

Подавляющее большинство опрошенных (58%) рассматривают Конституцию как средство закрепления прав и свобод человека, и в то же время лишь 17% опрошенных считают, что она должна устанавливать обязанности для граждан.

Подавляющее большинство опрошенных (60%) уверено, что нарушение Конституции недопустимо при любых условиях. Большинство населения (67%) считает, что Конституцию необходимо менять.

В случае принятия новой Конституции лучшим способом ее утверждения граждане считают Всеукраинский референдум (41%), еще 24% готовы доверить это дело специально выбранному для этого органу, а 19% - Верховной Раде.

Напомним, что большинство жителей Николаева поддерживают решение Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Только 8% украинцев являются противниками досрочных выборов в Раду.