Исполком горсовета «провалил» голосование за повышение тарифа на проезд в «Николаевэлектротрансе» до 5 гривен

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета в четверг, 27 июня, не поддержали повышение тарифа на перевозку пассажиров на КП «Николаевэлектротранс».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, на прошлом заседании исполкома его члены перенесли вопрос о повышении тарифа на проезд в трамваях и троллейбусах до 5 гривен.

Согласно проекту решения, стоимость проездных билетов на месяц для горожан на трамваях и троллейбусах будет 315 гривен, по отдельности на каждый вид транспорта по 250 гривен. Для студентов: на трамваях и троллейбусах 175 гривен, по отдельности на каждый вид транспорта - 140 гривен. Количество поездок по проездному билету: трамвай - троллейбус - 90; на трамвай или троллейбус - 60.

Член исполкома Владимир Тимошин поинтересовался, думали ли когда запускали автобусы пасстранса, что они будут пересекаться с маршрутом электротранса и обычными маршрутными такси.

- Я задавал вопрос, кто у нас либо лоббирует этот вопрос, либо хочет, чтобы электротранс встал. Нужно понимать, как оно будет работать, - поинтересовался Тимошин.

В свою очередь, заместитель начальника управления транспорта Олег Кукса подтвердил, что маршруты пересекаются, но отметил, что количества электротранспорта не хватает на тех маршрутах, по которым сейчас будут двигаться лизинговые автобусы.

- При закупки новых троллейбусов по ЕБРР мы пересмотрим маршруты движения пастраннса, чтобы они менее пересекались в электротранспортом. Сейчас в этом нет необходимости, - заявил Кукса.

Мэр Александр Сенкевич попросил чиновника назвать маршруты, по которым будут курсировать автобусы. Как известно, это № 51 (микрорайон Терновка - железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский»), №91 (стадион «Эвис» - кладбище) и №81 (микрорайон Намыв - микрорайон Ракетное Урочище). После этой информации, мэр акцентировал внимание на том, что маршруты будут частично пересекаться только по проспекту Центральному, а не полностью дублировать маршрут. В связи с чем, Сенкевич попросил поддержать данный вопрос.

Кроме этого, член исполкома Александр Трифонов отметил, что доход предприятия от увеличения тарифа не увеличиться, однако дотации из бюджета вырастут. В связи с чем, он предложил рассмотреть вопрос о внедрении бесплатного проезда на данном виде транспорта. Однако, мэр Александр Сенкевич заявил, что ни в одном городе Украины нет такого, как и того, чтобы данное предприятие было прибыльным.

При этом, Олег Кукса отметил, что сейчас предприятие от тарифа в 3 гривны получает около 80 миллионов гривен, при тарифе в 5 гривен будет получать около 130 миллионов гривен.

Однако голосование было отрицательным: 10 членов исполкома - «за», 4 - «воздержались».