Исполком горсовета «провалил» голосование за повышение тарифа на проезд в «Николаевэлектротрансе» до 5 гривен

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета в четверг, 27 июня, не поддержали повышение тарифа на перевозку пассажиров на КП «Николаевэлектротранс».
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Как известно, на прошлом заседании исполкома его члены перенесли вопрос о повышении тарифа на проезд в трамваях и троллейбусах до 5 гривен.
Согласно проекту решения, стоимость проездных билетов на месяц для горожан на трамваях и троллейбусах будет 315 гривен, по отдельности на каждый вид транспорта по 250 гривен. Для студентов: на трамваях и троллейбусах 175 гривен, по отдельности на каждый вид транспорта - 140 гривен. Количество поездок по проездному билету: трамвай - троллейбус - 90; на трамвай или троллейбус - 60.
Член исполкома Владимир Тимошин поинтересовался, думали ли когда запускали автобусы пасстранса, что они будут пересекаться с маршрутом электротранса и обычными маршрутными такси.
- Я задавал вопрос, кто у нас либо лоббирует этот вопрос, либо хочет, чтобы электротранс встал. Нужно понимать, как оно будет работать, - поинтересовался Тимошин.
В свою очередь, заместитель начальника управления транспорта Олег Кукса подтвердил, что маршруты пересекаются, но отметил, что количества электротранспорта не хватает на тех маршрутах, по которым сейчас будут двигаться лизинговые автобусы.
- При закупки новых троллейбусов по ЕБРР мы пересмотрим маршруты движения пастраннса, чтобы они менее пересекались в электротранспортом. Сейчас в этом нет необходимости, - заявил Кукса.
Мэр Александр Сенкевич попросил чиновника назвать маршруты, по которым будут курсировать автобусы. Как известно, это № 51 (микрорайон Терновка - железнодорожный вокзал «Николаев-Пассажирский»), №91 (стадион «Эвис» - кладбище) и №81 (микрорайон Намыв - микрорайон Ракетное Урочище). После этой информации, мэр акцентировал внимание на том, что маршруты будут частично пересекаться только по проспекту Центральному, а не полностью дублировать маршрут. В связи с чем, Сенкевич попросил поддержать данный вопрос.
Кроме этого, член исполкома Александр Трифонов отметил, что доход предприятия от увеличения тарифа не увеличиться, однако дотации из бюджета вырастут. В связи с чем, он предложил рассмотреть вопрос о внедрении бесплатного проезда на данном виде транспорта. Однако, мэр Александр Сенкевич заявил, что ни в одном городе Украины нет такого, как и того, чтобы данное предприятие было прибыльным.
При этом, Олег Кукса отметил, что сейчас предприятие от тарифа в 3 гривны получает около 80 миллионов гривен, при тарифе в 5 гривен будет получать около 130 миллионов гривен.
Однако голосование было отрицательным: 10 членов исполкома - «за», 4 - «воздержались».
Как известно, 8 июня 2018 года исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал поднятие стоимости проезда в электротранспорте до трех гривен.
Напомним, что ранее Александр Сенкевич заявил, что отдел цен и ценовой политики горсовета просчитывает новый тариф для КП «Николаевэлектротранс», так как текущий тариф в 3 гривны не покрывает расходы на электроэнергию.
Ранее сообщалось, что 12 марта, исполнительный комитет в телефонном режиме согласовал выделение 9 миллионов гривен для КП «Николаевэлектротранса» на погашение долга за электричество.
В частности, у КП «Николаевэлектротранса» в неудовлетворительном состоянии находится 143 металлические электоопоры на улице Потемкинской. На исполком горсовета вынесут решение о выделение 50 конструкций предприятию из матрезерва города.
25 апреля, депутаты Николаевского горсовета не смогли внести в повестку дня вопрос касательно увеличения уставного капитала КП «Николаевэлектротранс» на 12 миллионов гривен.
В апреле 2019 года директор КП «Николаевэлектротранса» Владимир Евтушенко заявил, что по предварительным подсчетам предприятия, рентабельный тариф на проезд в электротранспорте - это 5 гривен.