В Николаеве возле ДК «Металлургов» с 19:00 до полуночи перекроют движение транспорта из-за концерта

В четверг, 27 июня, в Николаеве на отрезке проспекта Богоявленского от дома 370 до улицы Олега Ольжича с 19:00 до 24:00 будет перекрыта дорога для транспорта в связи с проведение концерта.

Об этом стало известно на заседании исполкома, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Вице-мэр Александр Омельчук сообщил, что возле ДК «Металлург» будет проходить концерт посвященный Дню молодежи.

При этом, член исполкома Михаил Беседин заявил, что нецелесообразно переркрывать движение транспорта по проспекту Богоявленскому, ведь многие горожане могут перед выходными куда-то уезжать. Мэр Александр Сенкевич, что дорогу перекрывают в целях безопасности. А член исполкома Александр Демьянов отметил, что там есть объездной маршрут и проблем не должно возникнуть.

В частности, замначальника управления транспорта Олег Кукса подтвердил, что водители смогут объехать данный участок по соседним улицам.

В итоге, члены исполкома поддержали данный вопрос.

Как известно, в Корабельном районе города Николаева пройдет концерт известной украинской группы «Агонь». Концерт приурочен к празднику Дня молодежи и пройдет при поддержке народного депутата Артема Ильюка.