В Николаеве улицу Соборную на пересечении с Адмирала Макарова перекрыли бетонными блоками

Утром в четверг, 27 июня, в Николаеве участок пешеходной зоны на пересечении улиц Соборной и Адмирала Макарова, на котором в последние дни водители парковали свои автомобили в нарушение ПДД, перекрыли для въезда на время ремонтных работ.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, на участке пешеходной улицы Соборной, в районе её пересечения с улицей Адмирала Макарова в течении нескольких дней парковались автомобили. Они мешали пешеходам и создавали опасную ситуацию, когда начинали сдавать назад и выезжать с улицы.

В патрульной полиции заверили, что на тот момент этот участок дороги являлся приоритетным. При наличии незадействованных по другим вызовам экипажей, на этом участке проводилась работа с водителями, которые парковали свои транспортные средства на пешеходной зоне. Каждый день в отношении них выписывали 10-15 постановлений за нарушение правил стоянки транспортных средств.

Отметим, что после обращения полиции фирма, которая проводит работы по замене коллектора на улице Адмирала Макарова, обещала установить дополнительные ограждения перед перекрестком с Соборной, чтобы минимизировать количество нарушителей, которые парковали автомобили на пешеходной зоне.

Уже по состоянию на 27 июня ограждения установлены, автомобилей на пересечении Соборной и Макарова нет.

Напомним, как мужчина на джипе наехал на велосипедиста в ответ на нецензурную брань с его стороны. Конфликт возник из-за того, что велосипедист и водитель не могли решить, кто кого должен был пропустить. В результате автомобиль наехал бампером на колесо велосипеда одного из парней, а после вышел из автомобиля и дал подростку пощечину. Далее водитель сел в автомобиль и скрылся.