В Николаеве ищут семью для 10-месячной Евы

В Николаеве служба по делам детей ищет семью для маленькой 10-месячной Евы.

Об этом сообщает Администрация Центрального района.

«Любящих маму и папу ищет 10-месячная Ева. По информации о ребенке, просим обращаться по адресу: ул. Инженерная, 1, каб.124. Тел. для справок: 37-56-74, 37-56-98», – сообщили в администрации.

Служба по делам детей администрации Центрального района ищет семьи для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся на первичном учете в службе и требуют устройства в семейные формы воспитания (усыновление, опека, попечительство, приемные семьи и детские дома семейного типа).

Напомним, что также в службе по делам детей ищут родителей для 10-летней Софии.