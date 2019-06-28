В здании Британского парламента найдены многочисленные следы кокаина – больше всего в зоне с ограниченным допуском

В здании Британского парламента были найдены следы кокаина. Больше всего вещества было обнаружено в туалете, напротив бара, к которому имеют доступ ограниченное число высокопоставленных чиновников.

Об этом сообщает «TASS».

Вещество было обнаружено с использованием специального набора для тестирования, состоящего из розовых салфеток, которые при контакте с кокаином меняют свой окрас на синий.

В результате осмотра, в четырёх из девяти мест, проверенных в парламенте, обнаружили следы наркотика. Наибольшая концентрация была обнаружена в туалете напротив бара, куда имеют доступ только депутаты, высокопоставленные чиновники, аккредитованные парламентские журналисты и приглашенные гости.

Ранее, ряд парламентариев публично признались в том, что они принимали наркотики. Это началось после того, как министр окружающей среды Майкл Гов заявил, что принимал кокаин когда работал журналистом в 1990-х годах. Секретарь по развитию Рори стюарт поделился, что он курил опиум на свадьбе в Иране, а экс-секретарь Brexit Доминик Рааб признался, что курил «травку» в университете.

В то же время, согласно данным Организации объединенных наций (ООН), в мире стремительно растет употребление опиоидных веществ, а в США растет смертность от передозировки ими.

Кроме того, 15 июня, у здания Верховной Рады в Киеве собрались около сотни человек с флагами, баннерами и плакатами. Все эти люди стали участниками акции «Конопляный марш свободы». Активисты требовали от властей легализации медицинского каннабиса.