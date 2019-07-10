ЕС передал Украине в эксплуатацию новый, постоянный саркофаг для Чернобыльской АЭС

Европейский Союз передал в эксплуатацию Украине новый саркофаг для ЧАЭС. Им заменят старый саркофаг, который был построен сразу после аварии.

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине на странице Facebook.

Как сообщается, новый, постоянный саркофаг передан в эксплуатацию украинской стороне, следовательно, Украина ответственна за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии.

Также в представительстве добавили, что ожидают «скорейшего завершения» строительства нового хранилища для использованного ядерного топлива.

В общем, с 1991-го года ЕС потратил около миллиарда евро, чтобы помочь Украине в вопросе ядерной безопасности. Кроме этого, было выделено еще около 480 миллионов евро на масштабные двусторонние программы сотрудничества.

Добавим, что успех сериала «Чернобыль» о трагедии на ЧАЭС в 1986 году, снятый каналом HBO, увеличил поток туристов в Чернобыльскую зону на 30-40%. А один из так называемых чернобыльских «водолазов» Алексей Ананенко получает от государства 456 гривен компенсации в месяц. В 1986 году он вместе с двумя коллегами помог избежать второго взрыва на Чернобыльской АЭС.