Стоило просто выйти с ребенком на Соборную

На улице Соборной, плюя на все правила,масса припаркованных машин - до гостиницы "Континент".

Воспользовавшись ремонтом улицы Адмиральской, мажоры и просто те, кому на все плевать, начали парковаться на нашей пешеходной улице. Типа, повод есть.

Вызвал патрульную - в итоге,уже через тридцать минут, возвращаясь назад, понял, что ее и не было. Оставил жалобу. Там объяснили, что сейчас большая загрузка. Люди, а вы заметили, что в последнее время они всегда так приезжают? Или это только на такие вот вызовы?

И тут же все новые и новые машины лезут на Соборную, причем уже начали сигналить пешеходам с детьми(!!), чтобы не мешали типа ездить по главной пешеходной улице нашего города... И подрезали семейство, гулявшее с ребенком (пусть я и утрировал, что чуть не задавил).Отец не выдержал - начал выяснять отношения с водителем.На видео есть. Второй также на внедорожнике начал мне объяснять, что он так разворачивался и ему должны знаки поставить)). Да так разворачивался, что к самому кафе подъехал - которое уже далеко от перекрестка.

В итоге через почти пятьдесят минут приехала полиция. Я уже на эмоциях, накинулся с упреками - а что толку от всех этих эмоций в таком днище?

Патрульные как-то так заискивая и принужденно-стеснительно подходили к водителям и приглушенным просящим извиняюще-уничижительным тоном просили их отъехать))))))))). Ни протоколов тебе, ни критики. У нас патрульная также стала полицией диалога?

И на меня периодически со стороны косились - когда же этот придурок уйдет и они спокойно уедут дальше ПАТРУЛИТЬ

Это ДНО. Что люди с таким похеристическим менталитетом, которым плевать на принятые правила и устои, что все люди в службах, которые обязаны предотвращать наглые нарушения и хоть иногда наказывать.