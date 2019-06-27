«За плохое поведение»: На Луганщине родители привязали своего 6-летнего сына металлической цепью к входной двери

В Луганской области родители привязали своего 6-летнего сына к входной двери металлической цепью. По словам родителей, мальчик плохо себя вел.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Так, Вячеслав Аброськин сообщил, что сегодня полицейские совместно с представителями службы по делам детей в ходе проведения операции «Безопасное лето» и осуществления профилактических мероприятий по проверке лиц, склонных к домашнему насилию пришли с проверкой к 27-летней женщине и ее 37-летнему мужу, который работает механизатором.

«Обнаружили, что малолетний ребенок 2013 г.р., был привязан металлической цепью за пояс к входной двери и находился в коридоре дома. По словам родителей, мальчика привязали «за плохое поведение», - сообщил Аброськин.

«Без комментариев», - прокомментировал он ситуацию.

Напомним, что в Киеве родители оставили коляску со своим маленьким сыном на семь часов на жаре – вместо того, чтобы следить за младенцем, они пили алкоголь.