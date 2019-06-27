Синоптики прогнозируют, что сегодня на Николаевщине могут пройти грозы, а на выходных температура опустится до +26

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В Николаевской области в четверг, 27 июня, до конца дня ожидаются грозы и порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.

Погода может измениться в связи с прохождением через территорию Николаевской области активного холодного фронта.

28-30 июня осадков не ожидается, лишь в ночь на пятницу может пойти кратковременный дождь с грозой. Ветер будет преобладать западный, порывистый. Благодаря вторжению холодной воздушной массы понизится температура воздуха ночью до 10-15, в пятницу днем до 23-28, в дальнейшем до 21-26 градусов.

Вадим Богданов

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русскийобщество