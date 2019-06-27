В Николаеве на еще одном пляже превышена норма кишечной палочки

Государственное учреждение «Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины» исходя из результатов лабораторных исследований речной воды, рекомендует воздержаться от купания на пляже «Прибой».

Об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаева на странице городского совета.

Как известно, ранее лабораторные исследования были проведены на пляжах «Стрелка» и «Чайка», тогда их индекс ЛКП был 15 000 и 13 000 соответственно при норме 5000 в дм3.

На этот раз, на обоих пляжах индекс увеличился до 70 000. А на пляже «Прибой» лабораторные исследования показали 24 000 дм3.

Патогенные микроорганизмы не обнаружены.

Рекомендовано временно воздержаться от купания к улучшению результатов санитарно-микробиологического исследования речной воды в данной акватории.