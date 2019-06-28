Подросток в Стамбуле поймал ребенка, выпавшего из окна второго этажа

В Стамбуле 17-летний уроженец Алжира Феузи Забаат смог поймать двухлетнюю Доху Мухаммед, которая выпала из окна второго этажа.

Об этом сообщает ТСН.

Сообщается, что мать готовила еду на кухне и не уследила за ребенком. Феузи работал неподалеку и заметил девочку, которая стояла в опасной близости у окна. Подросток сумел поймать ребенка на лету — девочка лишь чуть-чуть коснулась земли.

Родители поблагодарили подростка и дали ему вознаграждение.

Напомним, как в Харькове прохожий пытался поймать ребёнка, который выпал из окна балкона на шестом этаже, тем самым смягчив удар.