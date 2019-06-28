Президент Зеленский объявил флешмоб, где призвал украинцев на видео рассказать о любимой статье из Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и объявил о запуске флешмоба под названием «моя любимая статья», где призвал граждан страны рассказать на видео об одной из статьей главного документа государства.

Об этом идет речь в видео, опубликованном на его странице в Facebook.

- Дорогие украинцы, я поздравляю нас всех с Днем Конституции. Недавно на книжном арсенале журналисты меня спросили: «Как думаете, какую книгу должен прочитать каждый украинец?» Ответ был очевидный – это Конституция Украины. Я очень хочу, чтобы мы любили день Конституции не только потому что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки. Поэтому давайте все себе пообещаем знать нашу Конституцию. А главное – придерживаться и уважать. Для этого всей стране я предлагаю флешмоб – запиши короткое видео и расскажи об одной из статей Конституции Украины. Начну с себя. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Статья 3 Конституции Украины. Присоединяйтесь к нашему флешмобу #моялюбимаястатья, - рассказал Президент.

После этого Зеленский пошутил, что нынешние нардепы могут не участвовать в этом флешмобе.

- Наши народные депутаты, кстати, могут не принимать участие. Мы и так прекрасно знаем их любимую статью – это статья 80 о неприкосновенности. Шучу. Присоединяйтесь все желающие.

Также Президент рассказал о том, что планируется также создание Конституции для детей.

- Напоследок хочу рассказать вам об очень хорошей нашей инициативе – создание книги «Конституция для самых маленьких», для наших будущих граждан. Думаю, будет классно сделать Конституцию для детей, которая им будет действительно интересна, - сказал Зеленский.

Напомним, что согласно данным опроса, почти половина населения (47%) Украины вообще не читала Конституцию, и лишь треть (32%) читали отдельные её разделы.