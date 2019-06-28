Набсовет НОТУ отменил свое решение об увольнении Аласании с должности главы правления

Зураб Аласания В четверг, 27 июня, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины отменил собственное решение о досрочном расторжении договора с председателем правления вещателя Зурабом Аласания после вынесения судебного решения о незаконности его увольнения.

Об этом Аласания написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня НС собрался и отменил свое решение о досрочном прекращении контракта. Это означает, что через несколько дней... я буду восстановлен на позиции председателя правления ПАО НСТУ и продолжу работать... Отдаю должное наблюдательному совету «Суспильного» и считаю это честным и мужественным поступком», - отметил Аласания.

Также он добавил, что в случае, если наблюдательный совет не отменил бы собственное решение, процедура его восстановления в должности растянулась бы, в связи с тем, что перед этим Аласании пришлось бы сначала уволиться с должности.

«Наши отношения достаточно сложные, но в стране все гораздо сложнее. Подобное «обнуления» ситуации и восстановления статус-кво в независимом вещателей, надеюсь, станет первым шагом к слаженной работы вместе», - написал он.

Напомним, что в январе 2019 года главу правления «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» Зураба Аласанию отстранили от выполнения обязанностей.

А 19 июня Шевченковский районный суд Киева отменил решение наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины о досрочном прекращении контракта председателя правления Зураба Аласании.