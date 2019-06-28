После угроз николаевцу причинить проблемы всему двору появились «фейковые» объявления о ремонте газопровода

Житель Николаева сообщил, что после конфликта с мужчиной, который припарковал свой автомобиль напротив въезда в жилой двор по улице Наваринская, 3, тот пообещал устроить проблемы, после чего на воротах двора чуть ли не каждый день стали появляться объявления о том, что будут проводиться ремонтные работы на газопроводе. Однако, в «Николаевгазе» о проведении работ не знали.

Об этом речь идет в письме николаевца, пришедшем на редакционную почту.

Так, он сообщил, что 20 июня днем у него произошел конфликт с водителем автомобиля «Mazda 6», который припарковал его в неположенном месте, тем самым перекрыв возможность проезда в жилой двор (где находится около 80 квартир) и выезд из него.

«Обойдя ближайшие офисы, водителя не нашли. Появившись через 15 минут, водитель не только не извинился, а начал кричать что он «2 минуты назад оставил машину», «я с ребенком, что вам от меня нужно!» и позвонил по телефону с криками: «Сделай этому двору вырванные годы! Путь запомнят». При вызове 102, объяснив ситуацию и назвав номер машины, нам предложили разбираться самостоятельно», - написал мужчина.

Спустя некоторое время после конфликта, на воротах появилось объявление о том, что 21 июня из-за проведения работ по ремонту вводного газопровода подача газа в доме временно прекратиться. Также жителей просили перекрыть краны газовых приборов перед уходом из дома. Однако, «выясняя причину объявления, жильцы позвонили в Горгаз, где диспетчер ответил, что по данному адресу никаких данных о планирующихся работах не имеется».

«Сколько будет продолжаться безнаказанность «местных царьков»?! А может нам теперь ждать объявления от остальных коммунальных служб?!» - предположил мужчина.

В итоге, в этот день никакие работы не проводились, однако появилось новое объявление о том, что они будут произведены 24 июня.

«В 9:30 подъехал представитель горгаза и хотел произвести отключение газа, для проведения регламентных работ. Документов при этом у нее не было, или не хотела предъявлять. Соседа, во дворе дома, где находится коммуникации, не было дома. На, что представитель газовой службы ответил: «День длинный будем ждать», - сообщил николаевец.

Помимо этого он добавил, что если будет произведено отключение, то дом может на неопределенное время остаться без газоснабжения, ведь подключение возможно только при полной проверке всех объектов газопотребления, однако, «многие жильцы уехали на отдых, а два офиса уже более года закрыты».

«Так что голубое тепло можем увидеть в не определенном будущем», - подытожил мужчина.

В «Николаевгаз» в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщили, что по данному адресу планировалось провести ремонтные работы, так как там поврежден газопровод.

«Необходимо было провести ремонт газового фланца и возобновить деформированный газопровод. Там было вывешено объявление в понедельник предупреждающее, но газовая служба не смогла попасть во двор, жильцы не допустили к работам. Мы написали письмо в ЖЭК, который их обслуживает, о необходимости проведения таких работ. Мы сейчас просто находимся в ожидании ответа от ЖЭКа, потому что без их ответа мы не можем провести эти работы. Там работы могли бы быть сделаны в течении одно дня и в этот же день газ пустили бы обратно, но люди не впустили», - сообщили в пресс-службе компании.

Также добавили, что если не заменить деформированный газопровод, то это чревато утечкой газа и дальнейшими последствиями.

Напомним, ранее в Николаеве жильцы многоквартирного дома заявили, что им отключили газ из-за «мести» главного инженера «Николаевгаза».