Президент Зеленский предоставил гражданство 14 иностранцам, которые защищали целостность Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Согласно документу, украинские паспорта получат 14 человек. В гражданство Украины приняли Дмитрия Белогорцева, Давида Гачечиладзе, Абдула Джалила, Тачи Джафарова, Рудольфа Егоренко, Тенгиза Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерия Колот, Мераба Концелидзе, Мамуку Музашвили, Юрия Савилова, Леване Хуцишвили, Арсланбека Каримова и Юлию Толопу.

Президент отметил, что это лишь первые решения о предоставлении гражданства нашего государства лицам, защищали суверенитет и территориальную целостность Украины. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке. Он также подчеркнул, что отныне со стороны Президента не будет искусственного торможения или затягивание этого процесса, как это было в прошлые годы.

Напомним, что в октябре 2015 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства». Планировалось, что за счет иностранцев, которые войдут в ряды украинской армии, снизится потребность в мобилизации граждан, а также уменьшатся расходы на различные формы выплат участникам боевых действий, инвалидам и семьям погибших.