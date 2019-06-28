Верховный суд Украины закрыл дело о лишении Саакашвили гражданства

Верховный суд закрыл производство по делу о прекращении гражданства политика Михаила Саакашвили.

Об этом вечером в четверг, 27 июня, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что суд принял отказ Саакашвили от иска о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины от 26 июля 2017 года №196 «О прекращении гражданства Украины» в части «считать утратившим гражданство Украины Саакашвили Михеила».

Представители ответчика и третьего лица не возражали против прекращения производства по делу в связи с отказом истца от иска.

Суд установил, что Указом президента от 28 мая 2019 года внесены изменения в обжалованный Указ президента от 26 июля 2017 года №196 «О прекращении гражданства Украины» и исключено из него положение об утрате Михеилом Саакашвили гражданства Украины.

Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного суда.

Напомним, 10 сентября, Саакашвили, которого в момент нахождения за рубежом лишили украинского гражданства, прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегени». Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. 12 сентября пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

5 декабря в квартиру Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС. Позже Печерский райсуд Киева отпустил Саакашвили без избрания какой-либо меры пресечения, отказав в ходатайстве прокуратуры о домашнем аресте. А уже в феврале текущего года Саакашвили был задержан в Киеве и выдворен в Польшу.

В июле 2017 года Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. А 28 мая 2019 года Президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство.

А 23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать всех кандидатов от партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили как по списку, так и в одномандатных избирательных округах.