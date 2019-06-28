В центре оккупированного Донецка в День Конституции неизвестные вывесили украинский флаг и включили национальный гимн

В пятницу, 28 июня, в День Конституции, в центре оккупированного Донецка неизвестные устроили проукраинскую «акцию».

Об этом пишет УНИАН.

На здании бывшей гостиницы «Украина» в центре оккупированного города вывесили государственный флаг Украины. Также появилось видео, где рядом с вывешенным флагом звучит национальный гимн Украины. Подтверждает актуальность записи и свежая «республиканская» газета.

Напомним, во временно неподконтрольном Украине Донецке неизвестные расклеили желто-голубые листовки с поздравлениями ко Дню Независимости Украины.