В одном из штатов Индии полиция в своем Instagram-аккаунте использует мемы с призывами не совершать преступления

С апреля 2017 года департамент полиции города Бангалор в штате Карнатака на юге Индии ведёт Instagram-аккаунт, в котором правоохранители публикуют мемы, призывающие не мусорить на улицах, использовать ремень безопасности и не нарушать правила дорожного движения.

Об этом пишет Tjournal.

Полиция города наняла двух SMM-менеджеров, Четана Хиремата и Дираджа Говду, которые занимаются созданием контента. Они пытаются привлечь молодёжь, используя понятный для них язык – мемы.

В описании профиля указано, что «этому городу не нужен супергерой», поскольку полиция всегда готова прийти на помощь. В публикациях используются самые разнообразные мемы — от старых шуток до недавно ставших популярными форматов.

«Мы пытаемся добавить смысл в каждый мем. Так мы придумали шутки про «Игру престолов» и Пабло Эскобара. Мы смешиваем юмор с социальным посылом, при этом не принижая образ полиции Бангалора. Мы находим творческий поход к донесению идей полиции», – рассказал Говда.

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Представитель полиции Правин Суд отметил, что такой подход к ведению соцсетей сработал.

«Реакция на публикации была хорошей. Каждый день на нас подписывается практически по тысяче человек», - сказал он.

Напомним, что в американской школе учительница оценивает работы учеников с помощью мемов.