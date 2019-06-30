Возле побережья Кипра нашли затонувший древнеримский корабль

У южного побережья Кипра найдено затонувшее древнеримское судно, перевозившее амфоры.

Об этом сообщает «N+1» со ссылкой на Департамент древностей Кипра.

Кипр находится в стратегическом месте: владея им, можно контролировать морские пути Восточного Средиземноморья. Поэтому с древности остров все время переходил из рук в руки. Его завоевывали ассирийцы, египтяне, персы. Греки основали здесь несколько колоний, которые со временем превратились в города-государства. Когда Александр Македонский начал создавать империю, кипрские цари стали его союзниками и предоставили свой флот. После его смерти остров попал под власть династии Птолемеев, а в 58 году до нашей эры римляне лишили власти последнего царя и превратили Кипр в одну из провинций. Остров находился под властью римлян до 395 года, после чего стал частью Восточной Римской или Византийской империи.

В Римской империи Кипр был одним из крупных поставщиков оливкового масла. На острове находили много маслодавильных прессов, причем не только в сельской местности, где они могли использоваться для личного хозяйства, но и в крупных городах на побережье. В египетской Александрии находили сделанные на Кипре амфоры для транспортировки масла. Возможно, кипрское оливковое масло везли в Сирию и даже на Сицилию.

Недавно дайверы-волонтеры из Археологического исследовательского центра Кипрского университета обнаружили у юго-восточного побережья острова, у поселка Протарас, остатки римского кораблекрушения. Это были останки судна, которое везло груз амфор, по всей видимости, с Сирии и Сицилии. Как сообщается в пресс-релизе, это первое не потревоженное древнеримское судно, останки которого обнаружены у берегов Кипра.

Самое известное кораблекрушение у берегов Кипра произошло в IV веке до нашей эры. У города Кирения на северном побережье острова затонуло греческое торговое судно. Нашли его в 1965 году, но ни груза, ни монет, которые должны были храниться у капитана, и которыми он расплачивался за товар, на дне уже не было. Поэтому археологи пришли к выводу, что их опередили грабители. Остатки другого кораблекрушения нашли у южного побережья острова. Здесь тоже затонуло древнегреческое торговое судно, которое шло с грузом амфор с острова Хиос.

Напомним, что ранее на дне Тихого океана нашли американский авианосец «Хорнет».