Президент Украины присвоил педагогу из Баштанки звание заслуженной учительницы

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Оксане Озеровой звание заслуженной учительницы Украины.

Об этом сообщается в указе Президента №470/2019 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции Украины».

Оксана Озерова работает учительницей в Баштанской гимназии.

Отметим, что Озерова преподает физику и астрономию, ее ученики занимали призовые места на научных олимпиадах местного и всеукраинского уровня.

Напомним, что в мае Порошенко присвоил почетные звания тренеру из Николаева и депутату от БПП в Баштанке.