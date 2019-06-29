Президент Украины присвоил педагогу из Баштанки звание заслуженной учительницы

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Оксане Озеровой звание заслуженной учительницы Украины.

Об этом сообщается в указе Президента №470/2019 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции Украины».

Оксана Озерова работает учительницей в Баштанской гимназии.

Отметим, что Озерова преподает физику и астрономию, ее ученики занимали призовые места на научных олимпиадах местного и всеукраинского уровня.  

Напомним, что в мае Порошенко присвоил почетные звания тренеру из Николаева и депутату от БПП в Баштанке. 

Вадим Богданов

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русскийобщество