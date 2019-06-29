Креативные николаевцы разрисовали остановку – теперь на ней изображен ночной городской пейзаж

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Команда креативных николаевцев облагородила ещё одну остановку в микрорайоне Терновка. В этот раз на нее «опустилась ночь».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на Алису Грабко.

«Наша ще одна чудова тернівська зупиночка. Разом нас багато, разом легше змінювати світ! Дякуємо всім, хто долучився!» – написала Алиса Грабко на своей странице в Facebook.

Раньше остановка выглядела как невзрачная постройка из красного кирпича. Теперь же на ней расположилась целая картина с ночным городским пейзажем. Возле дома с единственным зажженным светом в окне есть надпись «В цьому світі є місце, де на тебе чекають».

В комментариях люди активно поддержали инициативу николаевцев и понадеялись, что никто не испортит красоты остановки рекламными объявлениями.

Вадим Богданов

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русскийобщество