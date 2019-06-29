Ночные крики в центре Николаева: от безразличия соседей до приезда полиции и скорой

На часах 0️⃣2️⃣:0️⃣4️⃣ я заканчиваю работу над проектом и собираюсь ложиться спать, но слышу крики на улице. Выхожу на балкон и вижу во дворе женщину, которая ползает по асфальту с криками (очень громкими): «помогите» и «я не понимаю где я». Я пытаюсь разобраться в том что же происходит и как действовать.

0️⃣2️⃣:0️⃣5️⃣ к подъезду подъезжает машина и из неё выходят 3 мужчины (соседи). Я думаю, ну сейчас они помогут, но они просто игнорят происходящее.

0️⃣2️⃣:0️⃣6️⃣ один мужчина возвращается и «на расстоянии» пытаться понять, что произошло. В это время женщина пытается его заверить что она не пьяная и не наркоманка, что бы он к ней подошёл и помог. В итоге он всё-таки разворачивается и уходит даже не подойдя к ней на вменяемое расстояние чтобы оценить происходящее.

0️⃣2️⃣:0️⃣8️⃣ из подъезда выходит пара, но просто не реагируя на женщину (а она кричит очень громко) идёт по своим делам.

0️⃣2️⃣:1️⃣0️⃣ я набираю 102 и описываю ситуацию. Это занимает у меня около одной минуты.

Женщина ещё пару минут кричит и замолкает. Изредка напоминает о себе уже не таким громким криком. Я начинаю переживать ещё больше, в частности за то, что не вызвала полицию раньше.

0️⃣2️⃣:2️⃣4️⃣ приезжает полиция и я решаюсь спуститься во двор и узнать, что же произошло.

Со слов полицейской женщина не пьяная. Сама же кричащая говорит, что у неё якобы что-то сломано и ее обокрали. Узнав, что я им не нужна, а сами полицейские вызвали женщине «скорую», я возвращаюсь домой.

0️⃣2️⃣:5️⃣5️⃣ (ориентировочно) приезжает «скорая».

0️⃣3️⃣:0️⃣0️⃣ карета скорой помощи забирает женщину и вместе с полицией уезжает.

Пока полиция ждала «скорую» женщина им объясняла что произошло, а полицейские осматривали двор.

❓К чему я это все написала.

Пока мы думаем, что кто-то другой откликнется на крики о помощи, она «кричащему» может уже и не понадобиться…

У этой истории условно хороший финал, хотя всего контекста и произошедшего с женщиной я так и не знаю.

‼️НО! только за 6! минут я додумалась вызвать полицию (почему-то не скорую). Может был кто-то ещё, кто позвонил, тут одному Богу известно.

+ 13 минут ехала полиция

+ 31 минуту (+/-) ехала скорая

При этом несколько человек проходящих недалеко просто игнорировали крики 😲

ОСОЗНАЙ, что на месте этой женщины можешь оказаться ТЫ!

Призываю тебя никогда не игнорировать людей которым нужна помощь, во что бы они не были одеты и какой социальный статус бы они не имели.

‼️Но, больше всего я призываю тебя задуматься о своей личной безопасности. Навыки самообороны необходимы каждому☝🏻, как и правила оказания домедицинской помощи!

Всем добра 🙌🏻

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