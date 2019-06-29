Тенденции летней компании по выборам в парламент

1. Действующие депутаты избранные в 2014г. от блока Порошенко стыдливо идут беспартийными самовыдвиженцами. Надеются так нехитро "отмазаться" от своего босса с которым работали над реформами 5 лет!)

2. Большинство политиков первой величины хотят ассоциировать себя с командой -лидером, партией "Слуга народа", либо грезят должностью премьер- министра при Зеленском, либо секретаря СНБО, либо просто готовы подставлять плечи, предплечья и подсказывать Зеленскому, как быть Президентом.

3. Обилие технических кандидатов от частных предприятий, общественных организаций с названиями "Слуга народа", свидетельство того, что кандидаты не от партии Слуга народа боятся оппонентов от СН и надеются отобрать такими фейковыми кандидатами пару десятых процентов у лидеров...

4. Долгое время считалось, что молодежь неактивна политически и на выборы не ходит. После победы Зеленского, все кандидаты резко обратили свой взор на молодой электорат. Иногда это попахивает идиотизмом, как цитирование Виктора Цоя "перемен требуют наши сердца..." кандидатами, "беспеременно" находящимися при власти и любезно склевывающими каждую крошечку с любого властного стола.

5. Неудачник президентской гонки Петр Порошенко с пластиковыми тарелочками плова, надеющийся пролезть любой ценой в парламент ради спасения самого себя не вызывает ничего кроме жалости и брезгливости. Будущее его предопределено. Вне зависимости от прохождения или не прохождения его в парламент, после смены его кума - генерального прокурора ему предстоят долгие уголовные процессы и суды. В ЕС мы идём без него, а у него своя дорога - выезд из Украины, обвинение, приговор, розыск и т.д.

6. По данным КМИС, сейчас 23,5% избирателей берут информацию определяющую их выбор из социальных сетей ( при охвате , например Фейсбуком 70-80% населения в зависимости от региона). Местные СМИ (местные телеканалы, газеты, радио) остались далеко позади (от 1% до 4%). Соответственно выросла и активность политиков в сегменте соц. сетей. Похоже это последняя парламентская компания в которой определяющим является влияние центральных телеканалов. В 2024г., вероятно центральное телевидение уйдёт на третий план после социальных сетей и всеукраинских сайтов, а местечковое телевидение и вовсе будет подзабыто...

7. Как бы обидно не было многим, но наиболее высока вероятность прохождения в парламент кандидатов от партии Слуга народа по всем 6 округам Николаевщины.