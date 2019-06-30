Суд запретил Пентагону выделять $2,5 миллиарда для идеи Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой

Федеральный судья запретил выделять 2,5 миллиарда долларов из военного бюджета для реализации президентом Дональдом Трампом программы по строительству высокоприоритетных участков пограничной стены в Калифорнии, Аризоне и Нью-Мексико.

Об этом сообщает Associated press.

Генпрокурор Калифорнии Ксавьер Бесерра, который возглавлял коалицию генеральных прокуроров из 20 штатов в одном судебном процессе, отметил, что за годы президентства Трамп создал конституционный кризис.

«Все, что президенту Трампу удалось создать - это конституционный кризис, угрожающий немедленно ненести ущерб нашей стране», - сказал Ксавьер Бесерра.

Судья Хейвуд С. Гиллиам-младший в Окленде принял участие в двух судебных процессах, поданных Калифорнией и активистами, которые утверждали, что перевод денег на строительство стены на границе с Мексикой был незаконным и что это будет представлять экологическую угрозу.

Это решение соответствует принятому в прошлом месяце постановлению Гиллиама, согласно которому была запрещена работа по двум наиболее приоритетным проектам. Один из этих участков охватывает 46 миль (74 километра) в Нью-Мексико, а другой - 5 миль (8 километров) в Юме, штат Аризона.

Американский союз гражданских свобод, который подал в суд от имени Sierra Club и Коалиции южных приграничных сообществ, высоко оценил это решение.

Напомним, Президент США Дональд Трамп опубликовал фото стены на границе с Мексикой, на которую призвал выделить 5,7 миллиардов долларов США.