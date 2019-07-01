Украденный во время Второй мировой войны натюрморт голландского художника вернут в Италию

Натюрморт 18 века голландского мастера Яна ван Гейсум, купленный для музея еще в начале 19 века и украденный фашистскими войсками во время Второй мировой войны, вернут во Флоренцию.

Об этом сообщает Громадське радіо, ссылаясь на Independent.

Напомним, что ранее итальянский музей потребовал, чтобы им вернули похищенную нацистами картину – её владельцы захотели компенсацию.

После длительного спора с неизвестными потомками солдата Вермахта, которые требовали до 2 миллионов евро за произведение искусства, немецкое правительство якобы пришло к согласию о возвращении картины во Флоренцию. Однако не известно, получит семья компенсацию.

«Наконец (работа) приходит домой через 75 лет. Битва была жесткой, сегодня большая победа для всей Италии», - сказал председатель Итальянской галереи Уффици Эйке Шмидт.

Он сам гражданин Германии, и призвал вернуть произведение искусства во Флоренцию, заявив, что у страны есть «моральный долг» вернуть ее.

В сообщении, размещенном на сайте министерства иностранных дел Италии, говорится, что министры иностранных дел Италии и Германии поедут во Флоренцию для официальной передачи картины. Все усилия вернуть ее законным путем до настоящего времени были безрезультатными, поскольку немецкое правительство ранее утверждало, что не может вмешаться в дело.

Считается, что немецкие правительственные адвокаты утверждают, что картина не была разграблена как часть организованных нацистских реквизиций, а просто была украдена солдатом, который не имел права передавать её своим потомкам.

Ранее СМИ сообщили, что самую дорогую картину в мире нашли на яхте наследного принца Саудовской Аравии.