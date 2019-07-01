Космический телескоп TESS открыл свою самую маленькую экзопланету

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на NASA.

Космический центр имени Годдарда по итогам анализа данных с TESS, сообщил об открытии трех экзопланет в системе звезды L 98-59, масса которой составляет 0,31 массы Солнца, а радиус — 0,31 солнечного. Радиус ближайшей к звезде экзопланеты L 98-59b составляет 0,8 радиуса Земли. Это самая маленькая планета, открытая TESS, однако не самая маленькая из известных на сегодня: телескоп Kepler проявлял еще меньше экзопланеты.

Отмечается, что ни одна из этих экзопланет не находится в «зоне жизни», где на их поверхности может существовать жидкая вода. Все они находятся в «зоне Венеры», где планеты, обладающих плотной атмосферой, будут находиться под влиянием парникового эффекта. Поэтому L 98-59d может быть каменистой планетой, похожей на Венеру, или мини-Нептун, с твердым ядром.

«У нас все еще много вопросов о том, почему Земля стала пригодной для жизни, а Венера — нет. Если мы сможем найти и изучить подобные примеры вокруг других звезд, таких как L 98-59, мы потенциально можем раскрыть некоторые из этих секретов», — пояснил Джошуа Шлидер, астрофизик Космического центра имени Годдарда.

Ранее сообщалось, что NASA в 2026 году запустит аппарат на Титан для поиска жизни.