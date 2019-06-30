В Николаеве заасфальтировали дорогу и «забыли» вернуть на место бордюр

В Николаеве заасфальтировали участок дороги и забыли установить бордюр, который убрали, пока ремонтировали покрытие.

Соответствующее видео опубликовал местный житель Евгений Запорожец на Facebook.

По его словам, участок дороги отремонтировали на перекрестке улицы Адмирала Макарова и Обсерваторной. На видео видно, что бетонные блоки бордюра лежат на обочине дороги.

«Перекресток улицы Адмирала Макарова и улицы Обсерваторная. Дорогу заасфальтировали, а бордюры забыли на место поставить», - пишет местный житель.

Напомним, в Николаеве подрядчика, который некачественно отремонтировал внутриквартальный проезд, заставили переделать брак.