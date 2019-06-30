В Харькове приемную Бойко облили красной краской – полиция начала проверку

Полиция Харькова проводит проверку информации о повреждении приемной народного депутата Украины и сопредседателя «оппозиционной платформы - за жизнь» Юрия Бойко.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области, информирует «hromadske.ua».

«Согласно заявлению руководителя приемной, неизвестные лица облили красной краской фасад, двери и окна помещения», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, информация о данном факте поступило в службу «102» 30 июня в 09:30. На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции.

«Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. Проверка продолжается», - говорится в сообщении полиции.

Однако правоохранители не уточнили, приемную какого именно политика повредили.

В то же время бывший депутат Харьковского горсовета Андрей Лесик на своей странице в Facebook написал, что неизвестные снова напали на офис «Оппозиционного платформы - за жизнь», где располагается общественная приемная народного депутата, сопредседателя партии Юрия Бойко.

«На офис «Оппозиционного платформы - за жизнь» в Харькове снова напали. Мы даже не успеваем ликвидировать последствия прошлого погрома», - сообщил Лесик и добавил фотографии офиса, облитого красной краской.

Напомним, во Львове во время заседания исполкома городского совета заместителя городского председателя по финансово-экономическим и вопросам градостроительства Геннадия Васькива облили краской.