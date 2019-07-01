Япония официально возобновляет коммерческую охоту на китов

Япония 30 июня официально покинула Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC), членом которой была с 1951 года.

Об этом сообщает Kyodo, передает «112-Украина».

Так, страна планирует с 1 июля возобновить коммерческий китобойный промысел в своей исключительной экономической зоне, участвуя в IWC в качестве наблюдателя. Таким образом, Япония лишается права на лов китов в Антарктике и северной части Тихого океана в научных целях.

Решение о выходе из Международной китобойной комиссии принято еще в сентябре 2018 года, когда Токио в очередной раз не смог пролоббировать ограниченный промысел распространенных видов китов, таких как малые полосатики. Это вызвало критику со стороны Австралии, Новой Зеландии, а также природоохранной организации «Гринпис».

Напомним, 7 марта в селе Луги Раховского района Закарпатской области браконьеры застрелили несколько детенышей благородного оленя.