Епифаний посоветовал молодёжи заглядывать в Библию «столько же раз, как и в Google»

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний посоветовал молодёжи заглядывать в Библию так же часто, как и в Google.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Поздравляю всех молодых по возрасту и духу людей с праздником — Днём молодежи… Как жаждущий нуждается в воде, так и молодые люди ищут ответов. Попробуйте заглянуть в Библию столько же раз, как и в Google, и вы сможете найти те ответы, которые не найдете в сети. Ответы о внутреннем мире, о вечных вещах, которые с течением истории остаются неизменными…», - говорится в сообщении Епифания.

Он посоветовал больше посвящать времени реальному общению, а не только общению через соцсети.

Ранее сообщалось, что глава ПЦУ лишил Филарета прав на управление киевскими епархиями и монастырями.