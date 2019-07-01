«Pornhub» подарил «Volkswagen Jetta» своему фанату с инвалидностью

Об этом сообщает Громадське.

У Фалкерсона проблемы со здоровьем, поэтому он не может сам водить машину. Утром его отвозит на работу мать-пенсионерка, она же забирает его из офиса. Путь занимает около 130 километров. В декабре их старенький «Buick» вылетел в кювет, и семья осталась без машины. Тодд попросил помощи в интернете.

«С момента запуска нашей альтруистической программы «Pornhub Cares» мы по-прежнему стремимся приносить счастье миллионам людей во всем мире каждый день. Тодд всегда был большим поклонником Pornhub и, понимая, что значит для него и его матери автомобиль, мы решили им помочь», — говорит Кори Прайс, вице-президент компании.

Теперь Фалкерсоны смогут ездить на работу на автомобиле, в котором есть два 10,1-дюймовых экрана на заднем сиденье, мощная стерео и акустическая системы, беспроводные Bluetooth-гарнитуры и коврики украшенные в фирменные цвета сайта.

«Это все еще не кажется реальным. Не каждая компания будет делать что-то подобное. У нас так много людей с проблемами, и вы, ребята, решили помочь нам — это потрясающе», — рассказал Тодд во время съемок ролика для YouTube.

Как известно, департамент благотворительности Pornhub Cares открылся в 2015 году. В прошлом году Pornhub выделил грант в 25 тысяч долларов на исследования порно. Обладателями солидной премии стали американские психологи, изучающие положительные и отрицательные эффекты от просмотра порнографии.

Ранее сообщалось, что в США школьник потратил деньги за два года работы в автомастерской на покупку электрической инвалидной коляски для друга.