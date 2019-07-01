На Николаевщине состоялся старт 26-й экологической регаты – на старт вышло 46 экипажей

В пятницу 28 июня, кандидат в народные депутаты Украины Анатолий Дворник вместе с ректором НУК имени Адмирала Макарова Евгением Трушляковым, президентом Николаевской областной федерации парусного спорта Леонидом Шумиловым и главным судьей соревнований Евгением Кубицким открыли традиционную 26-ю экологическую регату.

Об этом сообщает пресс-служба кандидата в нардепы.

«Парус над волной – это одна из визитных карточек Николаева. Яхтенный спорт – это сплав молодости, опыта, выносливости и стремления к победе. Нам, николаевцам, очень повезло, что мы можем наблюдать такие яркие мероприятия. Я всегда старался поддерживать парусный спорт и продолжу это делать», - отметил Анатолий Дворник.

Кроме того, финансовую поддержку Анатолий Дворник оказал и одному из николаевских участников гонки – яхте «Спарта».

Всего же в нынешней регате на старт вышло 46 экипажей из Николаева, Одессы, Херсона и Киева. Местные и не только яхтсмены стараются не пропускать эту гонку и вот почему. Во-первых, это самая долгая по времени и по протяженности регата, которая проходит в области. Гонки длятся трое суток и за это время экипажи преодолевают около 130 морских миль – от Николаева до Ягорлыцкого залива и назад. Во-вторых, это возможность проверить себя «на разной воде»: на реке, в заливе и в море. В-третьих, это отличная тренировка и для новичков, и для опытных яхтсменов. И, конечно же, это спортивный азарт, адреналин и возможность отдохнуть от повседневности.

Регата призвана не только популяризировать яхтенный спорт, но и привлечь внимание общественности к экологическим проблемам Николаевской области. Проводится она в память о легендарном николаевском яхтсмене Сергее Владимировиче Шаповалове, который вместе с единомышленниками основал Кубок Кинбурнской косы в 1994 году.

В первый день яхты прошли дистанцию от Николаева до Очакова, во второй день – пойдут на остров Долгий. Последний финиш – снова в городе Очаков. Оттуда парусники возвращаются домой. Уже 1 июля на торжественной церемонии назовут имена победителей и обладателя Кубка Кинбурнской косы.