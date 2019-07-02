Космический телескоп «Хаббл» показал, как выглядит «цветущая» галактика

Ученые с помощью телескопа «Хаббл» получили снимок галактики NGC 972. Как отмечают исследователи, галактика отличается множеством областей звездообразования, похожих на цветущие розы.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Оранжево-розовое сияние появляется в результате влияния интенсивного света от новообразованных звезд на водород. Яркие пятна новорожденных звезд выделяются на фоне темной окружающей пыли.

Галактика была открыта Уильямом Гершелем еще в 1784 году. С тех пор исследователям удалось определить, что она находится на расстоянии 70 миллионов световых лет от Земли.

Телескоп «Хаббл» был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля «Дискавери» и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, «это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории».

Напомним, что ранее космический телескоп TESS открыл самую маленькую экзопланету.