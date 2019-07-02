В Ираке археологи нашли дворец древней империи – им помогла засуха, снизившая уровень водохранилища

В Ираке 3400-летний дворец времен государства Миттани обнаружили на территории водохранилища в Курдистане после того, как уровень воды сильно упал из-за засухи.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «The History Blog».

Руины дворца были покрыты водами Тигра в водохранилище Мосул, но низкие уровни воды обнажили стены из глиняного кирпича. Раскопками на этом месте занялись археологи из немецкого Университета Тюбингена и Организации археологии Курдистана (KAO) в сотрудничестве с Управлением древностей Духок. Район был затоплен с тех пор, как в 1980-х годах была построена плотина Мосул, что делало почти невозможным проведение археологических исследований.

Археологи знали, что в этой местности был город империи Миттани, потому что отступающие воды в 2010 году обнажили несколько артефактов, в том числе клинописную табличку Миттани и фрагменты красных и синих настенных росписей, но они не смогли в полной мере изучить это место. Засуха дала команде возможность впервые раскопать регион Кемун.

Дворец с видом на долину Тигра был построен на террасе над рекой. Восточный берег Тигра находился примерно в 25 м от его стен. Массивная кирпичная терраса из глины была построена на западной стороне дворца как своего рода гигантская подпорная стена, чтобы держать величественное здание стабильным на наклонном берегу реки.

Как сообщает Ивана Пулиж из Тюбингенского института древних ближневосточных исследований (IANES), ученым удалось найти тщательно спроектированное здание с массивными внутренними кирпичными стенами толщиной до двух метров. Она говорит, что некоторые стены имеют высоту более двух метров, а в некоторых комнатах стены оштукатурены.

- Мы также нашли остатки настенных росписей ярких оттенков красного и синего. Во втором тысячелетии до н.э. фрески были, вероятно, характерной чертой дворцов на Древнем Ближнем Востоке, но мы редко находим их сохранившимися. Так что открытие настенных росписей здесь – это археологическая сенсация, - подчеркнула Ивана Пулиж.

Руины дворца сохранились до высоты около семи метров. По словам Пулиж, две фазы использования отчетливо видны, что указывает на то, что здание использовалось очень долгое время.

Внутри дворца команда определила несколько комнат и частично раскопала восемь из них. Также они обнаружили большие обожженные кирпичи, которые использовались в качестве плит перекрытия. Десять клинописных табличек государства Миттани в настоящее время переводятся и изучаются филологом доктором Бетиной Файст в Гейдельберге. Находки указывают на то, что город существовал не менее 400 лет.

Империя Миттани управляла северной территорией Тигра и Евфрата примерно с 1475 по 1275 гг. до н.э., хотя ее власть резко упала после 1350 г. до н.э., когда цари Миттани стали вассалами Ассирийской империи. Открытие такого крупного сооружения, как этот дворец с клинописными табличками, имеет огромное археологическое значение.

Напомним, что ранее возле побережья Кипра нашли затонувший древнеримский корабль.