Александр Гайду: «Если оппоненты меня обсуждают, значит считают меня сильным конкурентом»

Недавно «Слуга народа» презентовала своих «мажоритарщиков», в том числе и в Николаевской области. Редакция «Преступности.НЕТ» решила записать с этими кандидата короткие интервью, чтобы задать вопросы, которые на данный момент возникают в информационном пространстве. Первым на интервью согласился кандидат по одномандатному избирательному округу №128 (Корабельный и Ингульский районы города Николаева) Александр Гайду.

– Топ-менеджер Фирташа, представитель Бойко, человек, который должен был возглавить «Оппозиционный блок» в Николаевской области, это буквально дословные цитаты об Александре Гайду за последние недели. А кто на самом деле Александр Гайду?

– Если ёмко и несколькими словами - это управленец, топ-менеджер, любящий муж и отец двоих детей.

– Это хорошо, но Вы же не будете отрицать, что действительно есть у Вас, была связь с Дмитрием Фирташем и ОБ, определенная была. Как Вы можете объяснить эти связи?

– Я тогда вернусь к своей биографии и расскажу несколько фактов. В 2004 году я возглавил одно из лидирующих и ведущих предприятий в морехозяйственном комплексе. Предприятие было достаточно успешным и развивалось в Южном регионе нашей страны, было представлено в ряде портов и терминалов Украины. В 2011 году мне поступило предложение возглавить предприятие морехозяйственного комплекса в городе Николаеве. В конце 2011 года я принял это предложение и приехал работать в город Николаев как топ-менеджер, как кризис-менеджер предприятия «Ника-Тера». Основная моя задача была развивать предприятие, модернизировать его, вводить инновационные управленческие решения, что, на мой взгляд, я успешно и сделал. Со своей командой мы за 5-6 лет вывели предприятие на достойный уровень и оно заняло высокое место в рейтинге предприятий морехозяйственного комплекса Украины. Я считаю, что со своей задачей я справился. В 2017 году я покинул предприятие «Ника-Тера» и со своей командой начал развивать другое предприятие, которое за два года мы построили практически с нуля и уже начали работать, почти целый год работаем. С тех пор как я покинул предприятие Ника-Тера в 2017 году, с Дмитрием Васильевичем Фирташем не общаюсь и связей не поддерживаю.

– Если говорить про «Оппоблок», «Оппозиционную платформу – За життя», есть ли у Вас на данный момент какие-то связи с этими политическими партиями?

ؘ– Если информация о моих якобы связях с этими партиями так активно обсуждается в СМИ, значит мои оппоненты считают меня сильным конкурентом. Я никогда ни в одной партии не состоял и даже не хотел состоять. Но так как я человек публичный и достаточно часто общался с представителями бизнеса, с политическими лидерами, с топ-менеджерами других компаний, с публичными людьми, конечно же я мог фотографироваться с ними, и эта информация могла попадать в СМИ. Но это часть моей работы, и Вы это прекрасно понимаете. К тому же, еще в 2015 году ОБ от меня открестился. Это также есть во всех СМИ, можно прочитать.

– Очень часто можно встретить ситуацию, когда так называемые «варяги» спускаются на какие-то округа и потом этих народных депутатов избиратели не видят. Что для Вас Николаев? Сегодня Вы на одном предприятии, завтра на другом. Сегодня Вы в одной области, на одном округе, завтра на другом. Для Вас это трамплин? Возможность заработать денег? На сколько вероятность того, что после выборов жители округа, в случае если Вы победите, Вас не увидят?

– Да, я из Одессы, но я уже более 9 лет живу и работаю в городе Николаеве. Развиваю предприятия, которые находятся тут, создаю рабочие места. Есть постоянное развитие и движение вперед. Можно родиться в Одессе, жить и работать в Николаеве, развивать и модернизировать предприятия. А можно родиться в Николаеве, стать народным депутатом и развивать Одессу.

– Почему партия «Слуга Народа»? Из-за рейтинга? Из-за возможности пройти? Потому что в принципе, у Вас достойные соперники на округе.

– Основное, это то, что Владимир Зеленский абсолютно незаангажированный человек, никогда не был в политике. Мне близка по духу его идеология, поэтому я и решил поддержать нашего Президента, так как он собирает вокруг себя профессионалов. Я считаю себя профессионалом в определенной сфере и надеюсь, что мои знания будут полезны, так как я хочу помочь ему перезагрузить власть.

– Почему 128 округ? В принципе, в пределах Николаевской области есть ещё 5 округов, на которых можно было бы помогать Президенту, тем более, что есть более проблемные.

– Я более 9 лет работаю в Корабельном районе города Николаева. Я знаю все проблемы жителей Ингульского и Корабельного районов. Да и не только этих районов, в принципе, я знаю проблемы всего города Николаева. Поэтому я смогу донести до Президента проблемы, которые есть в данном округе и совместно помочь решить ряд серьезных проблем на государственном уровне.

– Иногда можно столкнуться с ситуациями, это и для действующих народных депутатов, и для депутатов прошлых созывов, что их буквально «ломали через колено» и заставляли голосовать за те законопроекты, которые были для них неприемлемы. Они молча это делали, голосовали. Это выходило наружу, скандалы. Какими будут Ваши действия в случае, если партия «Слуга Народа», фракция партии в Верховной Раде, будут заставлять Вас голосовать за подобные законопроекты, которые по Вашему личному мнению для Вас или для избирателя вашего округа будут неприемлемы?

– Партия «Слуга Народа» – кардинально новая политическая сила и она будет отстаивать принципиально новые интересы, интересы граждан, интересы всей страны. Именно поэтому я решил поддержать Президента, именно поэтому многие специалисты в своих отраслях решили прийти и помочь Президенту для реализации абсолютно новых программ изменения нашей страны. Перезагрузить власть, совсем кардинально подойти к принципам организации власти. Поэтому в любом случае я буду отстаивать интересы горожан, интересы округа, интересы Корабельного и Ингульского районов.

– Довольно часто можно услышать, что тема депутатской неприкосновенности – это тема, на которой «въезжают в Верховную Раду», «выезжают» из этой темы, довольно часто муссируют, но она остается нерешенной. Какая Ваша позиция относительно неприкосновенности народного депутата?

– В программе Президента Владимира Зеленского одним из пунктов стоит «снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата». Для того, чтобы случайные люди, которые идут во власть прятаться за свой мандат, не проходили туда. Для того, чтобы это было неинтересно этим людям. Поэтому одним из законопроектов, которые будут вынесены на повестку дня, будет именно этот, о снятии депутатской неприкосновенности, и я буду за него голосовать.

– Моделируем ситуацию. Вы избираетесь народным депутатом, первым законопроектом отменяете депутатскую неприкосновенность, что дальше? Что ожидать жителям Корабельного и Ингульского районов от народного депутата Александра Гайду?

– Я слышу очень много вопросов от жителей округа, можно их свести в несколько основных проблем: объездная дорога, ремонт и модернизация мостов и путепроводов, это возрождение крупных промышленных предприятий морехозяйственного комплекса, судостроения и улучшение материально-технической базы медицинских учреждений. Все эти вопросы необходимо решать на общегосударственном уровне, и я буду принимать участие в решении этих вопросов.

– Сейчас, пожалуй, для меня один из самых важных и принципиальных вопросов, «кнопкодавить» будете?

– Ну, нажимать на кнопку, конечно, я буду. Но только своей карточкой, на свою кнопку, со своего места.

– Надеюсь, так и будет.

– Я не надеюсь, я уверен, что так будет. Это позиция партии «Слуга Народа», это политическая дисциплина.

Беседовал Анатолий Чубаченко, специально для «Преступности.НЕТ»