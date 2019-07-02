«Квалифицированный медперсонал и доступные аппараты»: Артем Черноморов о необходимых изменениях в больницах Южноукраинска

Артем Черноморов Представители старшего поколения жителей Южноукраинска рассказали о том, каких перемен в местной медицине ждут от работы будущих народных избранников.

Об этом на своей странице в Fаcebook сообщил кандидат в депутаты от партии «Слуга народа» Артем Черноморов.

30 июня во время совместного празднования Дня молодежи в Южноукраинске кандидат в депутаты по 131 округу пообщался не только с представителями местной молодежи, но и людьми старшего и преклонного возраста.

«Хочу поделиться результатом рабочего среза по полученным данным: вчера мы говорили, вспоминали и восхищались возможностями, что дает нам молодость. Тогда же, во время общения не только с молодежью, а и с абсолютно разными людьми ПОЧЕТНОГО возраста, я видел, как загорались их глаза при воспоминаниях о молодых годах», - рассказал кандидат.

«Много говорили о здоровье. Не нужно иметь опыт работы в политике, чтобы понимать, как по мере старения меняются социальное положение человека и образ жизни, ухудшается самочувствие. Достаточно быть наблюдающим и адекватным человеком…» – пишет Артем Черноморов.

По словам кандидата, одним из главных вопросов, волнующих и стариков, и их родных, является кадровый недостаток в медицинской сфере, а также отсутствие порой элементарных аппаратов для обслуживания населения, не говоря уже о современной медицинской технике и аппаратах восстановительной и интенсивной терапии.

По словам кандидата от «Слуги Народа», аналогичная ситуация наблюдается практически во всех районных больницах избирательного округа – помимо заброшенности помещений, срочно требующих капитального ремонта, для качественного медицинского обслуживания населения попросту нет кадров.

«Наполнить больницы районов доступными всем аппаратами для восстановительной терапии и высококвалифицированным медицинским персоналом – одно из главных желаний наших бабушек и дедушек. Очередной раз убедился в правильности выбранного нами пути!» - написал кандидат в депутаты.

Напомним, Артем Черноморов, уроженец Южноукраиснка, принял решение бороться за успех родного края и защищать интересы жителей 131 избирательного округа, куда входят Доманевский, Еланецкий, Вознесенский, Березанский районы и Южноукраинск.