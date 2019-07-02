Решение по делу о «разгоне» николаевского Майдана перенесли из-за плохо записанного аудио допроса свидетеля

Фото из архива В Центральном районном суде Николаева повторно будет допрошен один из свидетелей по делу экс-начальника городского управления милиции Олега Шевчука о разгоне николаевского Майдана из-за технических неполадок. В связи с этим решение по делу будет вынесено позже назначенной ранее даты.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал Олег Шевчук.

Отметим, что по данному уголовному производству уже состоялись дебаты, а сам Шевчук сказал так называемое последнее слово, после чего судья ушла в совещательную для принятия окончательного решения. Однако, как выяснилось, одна из аудиозаписей была записана в плохом качестве, в связи с чем рассмотрение было возобновлено для повторного допроса свидетеля по делу.

Как известно, в ночь с 22 на 23 ноября 2013 года сотрудники милиции направились цепью на нескольких десятков участников протеста и со второй попытки снесли палатки, установленные на площади ныне Соборной в рамках Евромайдана. При этом между правоохранителями и митингующими завязалась драка, в которой пострадало три человека. Дело Шевчука рассматривалось в суде с 2015 года. В апреле 2017 года Центральный районный суд оправдал Олега Шевчука в деле о попытке разгона николаевского Майдана. Позже апелляционный суд по жалобе прокуратуры вернул производство на новое рассмотрение.

Напомним, что обвиняемый в «разгоне» Евромайдана в Николаеве экс-начальник городского управления милиции Олег Шевчук назвал производство относительно себя сфабрикованным, а его адвокат Владимир Тимошин заявил, что инициаторами этого дела являются бывший глава Николаевской областной государственной администрации Вадим Мериков и его заместитель Оксана Янишевская.