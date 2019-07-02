Николаевец возмутился, что в ЦПМСД №4 из кабинета физиотерапии пропало все оборудование – главврач заявил, что оно подлежит списанию

Житель Николаева пожаловался, что в ЦПМСД №4, которая расположена по адресу улица Адмиральская, 6, из кабинета физиопроцедур исчезло все оборудование и теперь он не может пройти полноценное лечение. Помимо этого, главврач больницы якобы уволил 40 сотрудников.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Дело в том, что в больнице был оборудован кабинет физиопрецедур, в котором я лично проходил оздоровление. Сейчас мне снова необходимо пройти лечение, но оказалось, что в кабинете остался только один врач, а всё оборудование пропало. По непроверенной информации оборудование спрятал главный врач, который недавно уволил 40 человек из больницы и в будущем хочет переформатировать больницу в частную. Врачи разводят руками, а пациентам негде проходить процедуры. На мой взгляд, это похоже на хищение государственного имущества, но я могу ошибаться. Этот беспредел просто возмутителен», - написал мужчина.

Сергей Мотуз В комментарии «Преступности.НЕТ» главврач больницы Сергей Мотуз сообщил, что оборудование старое и подлежит списанию.

— Бред какой-то, куда оно пропало? Оно на списании находиться, оборудование все старое – 70-80-х годов выпуска. Мы их ремонтировали и содержали до победного. Теперь это все нужно списать, это железяки. И физкабинета у нас не существует в принципе. У нас нет в штатном расписании кабинета физиотерапии и сотрудников, которые бы его обслуживали. С 1 января 2019 года в коммунальном предприятии вообще нет кабинета физиотерапии. Какие-то аппараты мы сначала оставили, а когда я изучил это все, мы не улаживаемся в лимиты, зарплаты, - сообщил главврач больницы.

На уточняющий вопрос будут ли закупать новое оборудование, Сергей Мотуз отметил, что «жизнь покажет».

Что касается увольнения 40 сотрудников, то главврач отметил, что это связано с реформой медицинской сферы и «ушли те сотрудники, которых нет в штатном расписании.

Напомним, как ранее житель Николаева заявил, что в педиатрическом отделении №2 городской детской больницы №2 сокращают 15 работников по собственному желанию из-за того, что здание продали в частные руки. В тоже время начальница горздрава Ирина Шамрай заверила, что медики лишь переезжают в другое здание.

Позже на депутаты Николаевского городского совета Лариса Веселовская и Татьяна Суслова на заседании гумкомиссии поскандалили с заместителем начальника управления здравоохранения Владимиром Фаюком, из-за того, что трех узкопрофильных врачей городской детской больницы №2 по адресу Космонавтов, 144, переведут в другие поликлиники.

При этом на сессии родители тех детей, которые наблюдаются у врачей данной поликлиники заявили, что там не три, а пять узкопрофильных медиков и если их убрать, то это доставит уйму неудобств молодым мамам.

Отметим, что Сенкевич на заседании сессии попросил не принимать по этому вопросу никаких кадровых решений, а на заседание профильной комиссии пригласить чиновников здравоохранения, всех главврачей, больницы которых затрагивает этот процесс, и родителей, чтобы объяснить им, что к чему.

В частности, на аппаратном совещании Александр Сенкевич предложил отказаться от реорганизации педиатрического отделения №2, по адресу Космонавтов, 144, если оно нанесет вред горожанам района.

Также, комиссия по ЖКХ горсовета Николаева рекомендовала горздраву не забирать с педиатрического отделения №2 узкопрофильных медиков.

Позже, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения Николаевского горсовета решили взять перерыв на изучение вопроса касательно реорганизации педиатрического отделения №2, по адресу Космонавтов, 144, так как мамы, которые лечат там своих детей, выступают против таких изменений.

Отметим, что в Ингульском районе Николаева по улице Космонавтов, 144 остается филиал поликлинического отделения городской детской больницы №2, которую ранее планировали реорганизовать.

Позже, николаевцы, чьи дети наблюдаются у педиатров в детской поликлинике №2 по улице Космонавтов, 144 и местные активисты возмутились тем, что одного врача-педиатра перевели в другую поликлинику - ЦПМСД №2 по адресу: улица Космонавтов, 126. В горздраве зверили, что это решение самого врача.