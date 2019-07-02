В Николаеве ищут родителей для девятилетнего Даниила

В Николаеве ищут любящую семью для девятилетнего Даниила.

Об этом сообщается на странице Администрации Центрального района на Facebook.

Служба по делам детей администрации Центрального района ищет семьи для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся на первичном учете в службе и требуют устройства в семейные формы воспитания (усыновление, опека, попечительство, приемные семьи и детские дома семейного типа).

Любящих маму и папу ищет 11-летний Даниил. За информацией о ребенке просят обращаться по адресу: улица Инженерная, 1, кабинет 124. Телефон для справок: 37-56-74, 37-56-98.

Ранее сообщалось, что в Николаеве ищут семью для 10-месячной Евы.

Также в Николаеве ищут семью для 10-летней Софии.