Платформа «МрійДій» приглашает на открытие баскетбольной площадки и чемпионат по уличному баскетболу

Платформа «МрійДій» приглашает всех желающих принять участие в любительском чемпионате по уличному баскетболу «Mykolaiv StreetBall Cup» в честь открытия баскетбольной площадки в «Сердце города».

Об этом сообщает NikLife.

Соревнования будут проходить в двух категориях: юниоры до 18 лет и взрослые. Победителей ждет призовой фонд и множество призов от друзей и партнёров платформы. Зарегистрировать команду можно по телефону: 067 517 17 13.

Стоит отметить, что более двух лет назад оборудование на площадке было украдено, повреждена оградительная сетка, сломаны щиты. Горожане не могли пользоваться площадкой в таком состоянии.

Однако, на данный момент баскетбольная площадка уже полностью восстановлена за средства николаевских предпринимателей, участников платформы «МрійДій», и оформлена в стиле street art. В Украине это первая стритбольная площадка в таком стиле. Похожие проекты есть в Нью-Йорке (США), Париже (Франция) и городе Алст (Бельгия).⠀

На площадке установлены новое ограждение, щиты из оргстекла, профессиональные кольца с сетками, отреставрировано покрытие, оформлена новая разметка с арт-рисунком. 3D-сердце внутри площадки символизирует название сквера «Сердце города». Кроме этого, подключено освещение, установлены видеокамеры в рамках программы «Безопасный город», а также семь велопарковок.

Баскетбольная площадка, созданная активными горожанами, может по праву стать центром уличного баскетбола в Николаеве.

Место: Баскетбольная площадка в сквере «Сердце Города»

Дата: 7 июля

Время: 10:00