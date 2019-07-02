Николаевский спецназ КОРД ищет кинолога, который будет тренировать служебную овчарку-малинуа

Николаевский спецназ КОРД ищет профессионального тренера-кинолога для служебного пса – бельгийской овчарки малинуа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Спецназовцы переняли европейский опыт и для выполнения особо важных задач, прежде всего во время штурма преступников, теперь будут привлекать поисково-штурмовую собаку породы малинуа.

«Этот пес может выполнять самые разнообразные задачи. Бельгийская овчарка малинуа - это самая прыгучая в мире порода, способная преодолевать очень высокие препятствия – до трех метров и более высотой. Они чрезвычайно выносливы и неутомимы в работе. Такие собаки только для профессионалов и исключительно для служебных целей. Малинуа довольно редкая для Украины порода, но в полицейской международной практике уже давно используется и демонстрирует впечатляющие способности».

«На должность бойца КОРД в качестве кинолога, без пятидневного курса, приглашаются действующие сотрудники полиции, которые имеют отличное состояние здоровья, морально устойчивые и физически развитые, а также имеют опыт подготовки служебных собак», - сообщили в полиции.

Для получения справок обращайтесь по телефону (098) 795-98-11.