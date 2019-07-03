В Николаеве мать бросила своего маленького сына – ребенка забрали в центр реабилитации детей

В Николаеве мать бросила своего маленького сына на посторонних людей и занялась бродяжничеством.

Об этом сообщили в администрации Заводского района.

На «горячую линию» службы по делам детей 2 июля поступило сообщение о ребенке, который оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Одинокая мать бросила ребенка на посторонних лиц, которые были не в состоянии осуществлять надлежащий уход. По словам соседей, мать ненадлежащим образом выполняет родительские обязанности, злоупотребляет алкогольными напитками, бродяжничает.

«Специалист службы по делам детей совместно с инспектором патрульной полиции и врачом скорой медицинской помощи составили акт о брошенном ребенке. Сейчас мальчик находится в коммунальном учреждении «Центр социально-психологической реабилитации детей», - отмечено в сообщении.

Напомним, что в Николаеве ищут родителей для девятилетнего Даниила.