В Коблево закроют детский лагерь «Салют», в котором отравились дети

Николаевская ОГА решила закрыть оздоровительный лагерь «Салют» в селе Коблево, после отравления детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как известно, более сорока детей из Каменца-Подольского, которые приехали в оздоровительный лагерь в Коблево, попали в больницу с кишечной инфекцией.

Отмечается, что с одинаковыми симптомами отравления из лагеря в больницу забрали 16 детей. У всех была тошнота, температура, расстройства пищеварения и боли в животе. Плохо детям стало после обеда в столовой лагеря. Дети утверждают, что больных было значительно больше, однако администрация лагеря пыталась это скрыть.

Дети рассказывали, что их два дня лечили в лагере, давали таблетки. Перед тем, как приехали медики, в медпункте было около 50 детей. В частности дети рассказывают, что диетический суп, которым их кормили, был с черной картошкой, а йогурт был серого цвета и с комочками, его вкус был горький.

Директор «Салюта» Елена Поклад утверждает, что едой из лагеря дети отравиться не могли, потому что перед тем, как ее дают детям, питается штатный персонал и у них таких симптомов не было.

— На кухню мы не можем думать, - заявила директор.

Однако, проверить состояние пищеблока журналисты не смогли, так как заведующая не пустила их в столовую. В тоже время, через время заведующая вышла и заявила, что все обвинения беспочвенны - продукты сдавали на анализы и в них ничего не обнаружили.

Также дети жалуются не только на питание, но и на условия проживания - везде грибок, унитазы шатаются, в душе только холодная вода, сыпется штукатурка, поврежденная сантехника. Как оказалось, лагерю дали разрешение на прием детей только на двух этажах, однако приезжих размещали на всех пяти.

— Есть нарушения на пищеблоке температурного режима и технологии приготовления. Будем выяснять, почему дети находились не в тех комнатах, которые были подписаны. Будет прекращена эксплуатация этого объекта до полного приведения в соответствие, - говорит начальник управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства в Николаевской области Лариса Бурденко.

Отмечается, что база отдыха «Салют» частная. Согласно открытым данным ее владельцами являются жительницы Николаева Иванна Бурцева и Татьяна Буряченко. В этом году база выиграла тендер на оздоровление детей.

Как известно, полиция из-за происшествия открыла уголовное производство. На руководителя и повара лагеря в Коблево, где отравились дети, из-за выявленных нарушений составили протоколы об административных правонарушениях и направили предписания по устранению нарушений. В частности, в Николаевской ОГА сообщили, что дети чувствуют себя хорошо и находятся под постоянным контролем.