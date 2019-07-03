В Николаеве эксперты из первой 20-ки «Слуги народа» представили свое виденье необходимых для Украины реформ

Во вторник, 2 июля, в Николаеве прошла встреча с кандидатами из первой «двадцатки» списка политической партии «Слуга народа», которые рассказали, о будущих реформах и о том, когда можно будет увидеть первые результаты.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На встречу пришло более сотни человек, в том числе предприниматели, чиновники и депутат горсовета Николаева. Общение с николаевцами начал эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права Даниил Гетманцев. По его словам, на данный момент страна находиться в тяжелом экономическом положении, так как 40% бюджета Украины идет на выплаты иностранным кредиторам на обслуживание долгов и покрытия тела кредита. К тому же, по проведенным расчетам, бюджет по первому полугодию не будет выполнен примерно на 20 миллиардов гривен.

Помимо этого в стране, по словам Гетманцева есть колоссальные проблемы с пенсионным фондом, потому что есть задержки по выплатам пенсий и другим соцвыплатам. Решать эти проблемы он предлагает комплексно, но без радикальных мер и финансовых революций. В частности он сообщил, что для представителей бизнеса будут вводиться равные условия, а также акцентировал внимание на том, что необходимо сделать справедливое и прозрачное налогообложение.

- Мы имеем ввиду и понимаем, что огромный ресурс содержится в тех коррупционных практиках, которые имеют место в жизни нашего общества. Недопоступления от коррупции составляют более 100 миллиардов гривен в год. Сферы экономики находятся в тени. Президент обозначил свою четкую позицию и такого воровства из бюджета больше не будет, - заявил Гетманцев.

Ирина Венедиктова, которая занимается вопросами реформирования судебной системы, отметила, что в первую очередь необходимо сделать судебную власть независимой, а чтобы это осуществить, нужно чтобы судьи были профессиональными и добросовестными. Также она раскритиковала ранее принятую реформу судебной системы, по ее мнению более 1 миллиарда гривен на ее внедрение были потрачены впустую. В свою очередь, она предлагает перезапустить Высший совет правосудия, ввести суд присяжных, который в Украине есть только формально, а также мировых судей, которые будут выбираться, и отзываться общиной.

Депутат горсовет Федор Панченко Начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления Дмитрий Канарский руководитель проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения в Украине» Егор Клецов

Что касается вопросов образования, Сергей Бабак заявил, что принятые ранее образовательные законы и реформы не работают и из-за того, что правительство боится их провала, спешно принимаются новые акты, однако они довольно «сырые». По его мнению, в данной сфере есть три главных проблемы: с образовательной инфраструктурой, а именно, что некоторые школы до сих пор не имеют горячей воды или водоснабжения в целом, туалеты находятся на улице, и многое другое. Следующие проблемы – это педагогический состав, который нужно больше обеспечивать и давать правильную мотивацию, и само содержание образования, ведь общество развивается довольно быстро и то чему учат сейчас уже не актуально.

- Школа должна готовить не к прошлому, не забивать детей ненужными знаниями в гигантских количествах, их все можно найти в интернете, а давать навыки и компетентности, готовить их к ближайшему будущему. Мы хотим за год-два закрыть эти вопросы раз и навсегда, нельзя жить в 2019 году и ходить в туалет на улице, - заявил Бабак.

Дмитрий Наталуха, который является специалистом по стратегическим и кризисным коммуникациям отметил, что ему ближе вопросы местного самоуправления и туризма. В частности он считает, что необходимо ликвидировать районные госадминистрации, потому что они дублируют функции местных советов, при этом из бюджета только на зарплаты чиновникам идет 96 миллионов долларов. В связи с этим, он предлагает ввести институт префекта. Помимо этого, необходимо провести земельную реформу, которая призвана развивать туристическую сферу. По его словам, Украина находиться на 92 месте по туристической конкурентности из 136, притом, что в каждой области Украины есть «жемчужины», которые нужно развивать, однако о них мало кто знает.

- Мы сами для себя, элементарно не можем открыть то, что валяется у нас под ногами. Мы можем без капитальных инвестиций пополнять бюджет страны. Но в тоже время, у нас нет инфраструктурного обеспечения для туризма. Одна из задач - выработка стратегии по развитию туризма и помощь местным советами, ОТГ, в так называемом, брендинге территорий, - отметил эксперт.

Эксперт по медицинским вопросам Михаил Радуцкий отметил, что чтобы не сделал Владимир Зеленский в данной сфере, его рейтинг будет падать, даже если эти действия будут оправданы и реально необходимы. В частности, он считает, что действенной будет страховая медицина, на внедрение которой правительству нужно около двух лет, однако для начала нужно закрыть базисные вопросы: провести аудит всей системы, изменить принцип подготовки врачей, выбрать один из национальных протоколов лечения, перевести их на государственный язык, узаконить их и ввести, чтобы пользовались врачи.

Егор Чернев, эксперт по цифровой и инновационной экономике заявил, что структуру экономики необходимо менять с ресурсного типа на цифровой – максимально внедрить цифровые процессы, сделать государство – сервисом, который будет комфортным для всех. Данный момент поможет уменьшить коррупцию, оптимизировать государственные затраты путем сокращения чиновничьего аппарата, а также улучшить качество предоставляемых услуг. Кроме того, эксперт анонсировал запуск 70 услуг, которые можно будет получить в онлайн режиме.

Галина Третьякова, которая отвечает за соцсферу, заявила, что будут внедряться европейские стандарты, которые базируются на следующих вещах: сбережение людей, домохозяйств и семей, пересмотр принципов налогообложение семей, возвращения доверия к страховым фондам. Помимо этого, Галина Третьякова акцентировала внимание на важности внедрения добровольного выхода на пенсию, однако заметила, что согласно исследованиям, люди которые уходят на пенсию слишком рано, быстрее стареют.

После информации от экспертов, николаевцы могли задать интересующие их вопросы. Один из николаевцев поинтересовался у всех экспертов, что для них является самым значимым препятствием в развитии страны, на что они по очереди назвали следующее: коррупция, безответственность, закостенелость инфантилизм, отсутствие верховенства права. После вопросов, общение продолжилось в неформальной обстановке во время кофе-брейка.