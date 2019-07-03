В Николаеве 19-летняя девушка оставила 10-месячную дочь на бабушку, которая отдала ее в службу по делам детей

В службу по делам детей обратилась жительница Николаева, которая отказалась от 10-месячного ребенка своей дочери. Она оставила его прямо в кабинете специалистов службы по делам детей Центрального района.

Об этом сообщает администрация Центрального района.

По словам женщины она не может воспитывать внучку в связи с тяжелым материальным положением и проблемами со здоровьем.

Отмечается, что 19-летняя мать ребенка сама была воспитанницей интерната. По словам бабушки ребенка, девушка оставив ребенка, покинула дом не предупредив о дальнейшем местопребывании, не отвечала на телефонные звонки, не интересовалась состоянием ребенка. Именно поэтому бабушка решила отдать ребенка.

«Жизнь 10-месячного ребенка во время совместного проживания с матерью было нелегким: 19-летняя девушка часто была в состоянии алкогольного опьянения. Однажды наблюдая подобную картину, ребенка забрал к себе случайный прохожий, ведь горе-мать находилась в совершенно неадекватном состоянии и могла навредить малышу. Подобные случаи для девушки - норма. За 10 месяцев материнства она неоднократно исчезала из дома неизвестно куда с компанией друзей», - говорится в сообщении.

Специалисты службы по делам детей администрации Центрального района разыскали девушку у друзей и знакомых. После того, как девушка пришла в службу, чтобы решить дальнейшую судьбу ребенка - сразу сказала, что в настоящее время не желает забирать ребенка в семью и написала заявление о ее заключение в учреждения здравоохранения сроком на 6 месяцев.

Отметим, если мать не будет посещать ребенка в учреждении, служба по делам детей инициирует вопрос о лишении ее родительских прав.

Напомним, что в Николаеве мать бросила своего маленького сына на посторонних людей и занялась бродяжничеством.