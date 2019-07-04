«Все равны перед законом – и депутаты, и Президент, и судьи», – Ливик заявил, что готов поддержать отмену неприкосновенности

Народный депутат Украины Александр Ливик, который баллотируется в Верховную Раду на второй срок в качестве самовыдвиженца, заявил, что готов поддержать отмену депутатской неприкосновенности.

Свою позицию по данному поводу он объяснил в комментарии «Преступности.НЕТ».

По мнению политика, отменить стоит не только неприкосновенность депутатов, но Президента и судей. Это в конечном итоге должно улучшить качество работы Верховной Рады и власти в целом.

— Отмену неприкосновенности я поддерживал с первого дня своей работы в Раде. Я объясню, почему. Все равны перед законом – и депутаты, и Президент, и судьи. Если мы отменим неприкосновенность, если мы введем пребывание депутатов двумя созывами, введем партийные списки, партии должны будут вести активную партийную работу, выращивать кадры на местах, делегировать их в Верховную Раду, чтоб они там не прятались от ответственности, а работали. Это даст нам совершенно другое качество Парламента и власти в целом, – считает Ливик.

Стоит отметить, что в качестве приоритетных задач для нового Парламента Ливик также видит пересмотр Закона «О языке», содействие завершению реформы децентрализации и переходу на альтернативные источники энергии.

Напомним, что ранее Александр Ливик заявил, что баллотируется в Верховную Раду в качестве самовыдвиженца, потому что хочет представлять интересы избирателей, а не политических партий.