«Мы живем в свободной стране», – нардеп Ливик рассказал, почему ожидает пересмотра Закона «О языке»

Народный депутат Украины Александр Ливик рассказал о своем видении задач для нового Парламента. В частности, он ожидает от депутатов нового созыва внесения правок в «языковой» закон.

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

По словам политика, популяризация украинского языка ограничивает право людей на доступ к информации, а также нарушает комфорт жизни в Украине этнических меньшин.

— Я считаю необходимой отмену новых норм, которые там прописаны. Мы живем в свободной стране, и получать информацию человек имеет право на любом языке. Я не считаю, что повышение квот на украинский язык в эфирах до 90%, – это нормально. И дело не в русском языке. Мои коллеги, например, представляют этнических румын, венгров и другие национальности. Поэтому, это также касается и румынского, венгерского и других языков этнических меньшин, – сказал нардеп.

Как известно, Верховная Рада приняла языковой закон 25 апреля 2019 года. Документ направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие закона при этом не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.

При этом, в Конституционный суд Украины направили представление, которое подписано 51 народным депутатом и требует отменить закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Нардепы полагают, что этот закон якобы подвергнет дискриминации русскоязычных граждан.

Напомним, ранее народный депутат Украины Александр Ливик также выступил против блокировки телеканалов в Украине.