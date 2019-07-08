Николаевский нардеп Александр Ливик рассказал, о чем жалеет за время своей работы в Верховной Раде

Народный депутат Александр Ливик поделился, о чем жалеет за почти пять лет работы в Парламенте. Преимущественно, это касается ряда проектов, которые не удалось реализовать во время своей депутатской деятельности.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По мнению народного депутата, ему стоит жалеть о том, что не успел повлиять на изменение тарифной политики и не закончил намеченное строительство пяти спортзалов в Николаевской области.

— О чем жалею? О том, что, будучи в топливно-энергетическом комитете, куда я и хотел попасть, я не смог реализовать все планы, какие наметил. Это касается тех же цен на газ, это касается тарифов на электроэнергию и так далее. Я думаю, что над этим еще стоит работать. Я хотел за свою каденцию построить 5 спортивных залов. Один мы уже сдали в эксплуатацию. Сегодня идет строительство двух залов в Бужской и Александровской громадах. Там есть финансирование, проектно-сметная документация. Конечно, жалко, что только 2 спортивных зала, из пяти. При этом, с Кабмином согласовано выделение 15 миллионов гривен на строительство одного из них. Мы хотели построить в Южноукраинске, но местные депутаты приняли решение отказаться от этих проектов, – поделился Ливик.

Отдельное внимание Ливик в контексте сожалений решил уделить вопросу ремонта Варваровского моста. По словам политика, над его решением уже придется работать во время следующей каденции.

— Я возглавлял рабочую группу, которая занималась строительством мостового перехода вокруг Николаева. Мы должны были исключить Варваровский мост, с Кабмином вели эту работу. Но, у нас сейчас идет война, и приходится 4% из бюджета отдавать на нее. Это не позволяет нам сегодня реализовывать такие проекты. В следующем созыве я хочу начать лоббировать строительство таких проектов, как мостовые переходы, новые автодороги и так далее. То есть, другими словами, стимулировать внутреннее потребление и за счет этого потихоньку вытаскивать экономику из того застоя, в котором она находится, – сказал депутат.

Напомним, ранее Ливик говорил, что ему стыдно за то, что люди в Украине живут бедно. Кроме этого, его коллеги делились, что сделали для избирателей в другом материале «Преступности.НЕТ».